غزة.. موروث شعبي يتجلى بفن النحت

تعمل مجموعة من الفنانين التشكيليين في غزة على استخدام الجبس كمادة أساسية للنحت، وتحرص كثير من العائلات على اقتناء هذه الأعمال الفنية لأنها تذكرهم بمدنهم وبلداتهم في أراضي48.

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