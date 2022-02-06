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غزة.. موروث شعبي يتجلى بفن النحت

الثقافة والفن

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تعمل مجموعة من الفنانين التشكيليين في غزة على استخدام الجبس كمادة أساسية للنحت، وتحرص كثير من العائلات على اقتناء هذه الأعمال الفنية لأنها تذكرهم بمدنهم وبلداتهم في أراضي48.

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