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موسكو: نتعرض لحملة عالمية بزعم غزو أوكرانيا

أخبار روسيا

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حملة عالمية تُشن ضد روسيا تحت شعار التحضير لعدوان مزعوم على أوكرانيا وسط غياب للأدلة ، وعبر الفبركة والتضليل الإعلامي..

في المقابل، تسلّمت كييف دفعة جديدة من المساعدات الأمريكية العسكرية تتضمن ستة وثمانين طنا من الذخيرة.  

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