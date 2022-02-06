موسكو: نتعرض لحملة عالمية بزعم غزو أوكرانيا
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حملة عالمية تُشن ضد روسيا تحت شعار التحضير لعدوان مزعوم على أوكرانيا وسط غياب للأدلة ، وعبر الفبركة والتضليل الإعلامي..
في المقابل، تسلّمت كييف دفعة جديدة من المساعدات الأمريكية العسكرية تتضمن ستة وثمانين طنا من الذخيرة.
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