طهران: على واشنطن إبداء حسن النية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تسعى عبر مفاوضات فيينا للحصول على ضمانات ملموسة والتزام الأطراف الغربية بتعهداتها، مضيفا أن على واشنطن أن تبدي حسن النية.

وذلك عقب إعادة واشنطن إعفاءات تتعلق بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني، من جهته أعلن المجلس الأعلى للأمنِ القومي الإيراني أن أيَّ اتفاق لن يُقيد حقَ إيران بتطويرِ وحفظِ مكتسباتها النووية، أو تجاهلِ أمنِ وسلامةِ برنامجها.