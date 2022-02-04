إسرائيل.. معلومات لواشنطن حول القرشي

ذكر تقرير إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن عملية تصفية زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القريشي جاءت بمساعدة إسرائيلية.

وقال التقرير إن معلومات استخبارية وفرتها إسرائيل ساهمت في نجاح العملية. هذا وكان كلٌ من رئيس الوزراءِ نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس قد عبّرا عن ترحيبهما بمقتلِ القرشي.