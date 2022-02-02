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الشارع البريطاني يرفض التصعيد مع موسكو

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يواجه التصعيد الرسمي البريطاني تجاه روسيا رفضا شعبيا وآخر تتحدث عنه أوساط سياسية، ومع أن لندن تكتفي بالتلويح بالعقوبات إلا أن هذا الخيار أيضا يلقى معارضة.

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