الشارع البريطاني يرفض التصعيد مع موسكو

يواجه التصعيد الرسمي البريطاني تجاه روسيا رفضا شعبيا وآخر تتحدث عنه أوساط سياسية، ومع أن لندن تكتفي بالتلويح بالعقوبات إلا أن هذا الخيار أيضا يلقى معارضة.

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