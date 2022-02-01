جونسون يعتذر ويستبعد الاستقالة من نصبه

تتواصل الحملة للإطاحة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ودفعِه للاستقالة بعد نشر نتائج تحقيق أولي عن انتهاكه إجراءات الحجر المفروضة من قبل الحكومة البريطانية خلال الجائحة.

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