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بوتين: وعدونا بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنهم خدعونا وتصرفوا بشكل آخر

جونسون يعتذر ويستبعد الاستقالة من نصبه

أخبار العالم

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تتواصل الحملة للإطاحة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ودفعِه للاستقالة بعد نشر نتائج تحقيق أولي عن انتهاكه إجراءات الحجر المفروضة من قبل الحكومة البريطانية خلال الجائحة.

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بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية