باريس تستدعي سفيرها في مالي عقب طرده

أعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء سفيرها لدى باماكو فورا بُعيد قرار المجلس العسكري منحه ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وأكدت باريس أنها تبحث مع شركائها مسألة وجودها بالمنطقة.

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