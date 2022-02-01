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باريس تستدعي سفيرها في مالي عقب طرده

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أعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء سفيرها لدى باماكو فورا بُعيد قرار المجلس العسكري منحه ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وأكدت باريس أنها تبحث مع شركائها مسألة وجودها بالمنطقة.

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