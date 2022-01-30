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ارتفاع نسبة التضخم في تركيا

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نجحت الحكومة التركية في وقف تراجع العملة المحلية، بعد خطة اقتصادية أعلنتها الشهر الماضي، لكن التضخم يرتفع ويشكل تحديا لنجاح سياسة الحكومة المالية.

يأتي ذلك فيما أعفى الرئيس التركي رئيس هيئة الإحصاء من منصبه بعد انتقادات طالته بسبب نشره نسب التضخم السنوي بداية الشهر الحالي.

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