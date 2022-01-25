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طهران: لا حاجة لتغيير آلية التفاوض مع واشنطن

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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن طهران لا ترى حاجة لتغيير طريقة التفاوض مع الوفد الأمريكي في مباحثات فيينا، التي تعتمد على تبادل النصوص غير الرسمية.

مؤكدا أن هذه الآلية يمكن أن تتغير فقط في حال توفر اتفاق جيد..

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن عن استعداد بلاده لحوار مباشر مع واشنطن لتحقيق صفقة نووية. 

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