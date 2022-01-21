روسآتوم.. فعالية عن مفاعلات منخفضة القدرة

نظمت شركة روسآتوم الروسية للطاقة النووية فعالية خاصة بالمحطات النووية المنخفضة القدرة، وذلك ضمن أسبوع الطاقة النووية التي تحتضنه "روسآتوم" هذه الأيام في دبي.

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