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روسآتوم.. فعالية عن مفاعلات منخفضة القدرة

أخبار العالم العربي

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نظمت شركة روسآتوم الروسية للطاقة النووية فعالية خاصة بالمحطات النووية المنخفضة القدرة، وذلك ضمن أسبوع الطاقة النووية التي تحتضنه "روسآتوم" هذه الأيام في دبي.

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