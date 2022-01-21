روسآتوم.. فعالية عن مفاعلات منخفضة القدرة
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نظمت شركة روسآتوم الروسية للطاقة النووية فعالية خاصة بالمحطات النووية المنخفضة القدرة، وذلك ضمن أسبوع الطاقة النووية التي تحتضنه "روسآتوم" هذه الأيام في دبي.
نظمت شركة روسآتوم الروسية للطاقة النووية فعالية خاصة بالمحطات النووية المنخفضة القدرة، وذلك ضمن أسبوع الطاقة النووية التي تحتضنه "روسآتوم" هذه الأيام في دبي.
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