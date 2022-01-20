موسكو: الغرب يعد لاستفزازات في أوكرانيا

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغرب بالتحضير لاستفزازات عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا تحت غطاء إعلامي بإعداد روسيا المزعوم لغزو أوكرانيا..

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البحرية الروسية ستجري سلسلة تدريبات ضخمة خلال شهري يناير وفبراير في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.