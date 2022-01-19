عيد الغطاس.. الغوص في المياه الجليدية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7h8
يحتفل المسيحيون الأرثوذوكس الروس بعيد الغطاس في ذكرى معمودية السيد المسيح في نهرِ الأردن، ويحضر المؤمنون القداديس الدينية في كنائس المدن الروسية، ويغطسون في المياه الجليدية.
يحتفل المسيحيون الأرثوذوكس الروس بعيد الغطاس في ذكرى معمودية السيد المسيح في نهرِ الأردن، ويحضر المؤمنون القداديس الدينية في كنائس المدن الروسية، ويغطسون في المياه الجليدية.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.