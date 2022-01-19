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عيد الغطاس.. الغوص في المياه الجليدية

أخبار روسيا

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يحتفل المسيحيون الأرثوذوكس الروس بعيد الغطاس في ذكرى معمودية السيد المسيح في نهرِ الأردن، ويحضر المؤمنون القداديس الدينية في كنائس المدن الروسية، ويغطسون في المياه الجليدية.

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