عيد الغطاس.. الغوص في المياه الجليدية

يحتفل المسيحيون الأرثوذوكس الروس بعيد الغطاس في ذكرى معمودية السيد المسيح في نهرِ الأردن، ويحضر المؤمنون القداديس الدينية في كنائس المدن الروسية، ويغطسون في المياه الجليدية.

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