أبوظبي تدين هجوم الحوثيين وتتوعد بالرد
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أدانت الخارجية الإماراتية هجوم الحوثيين على أبوظبي ووصفته بالإرهابي متوعدة بالرد، ودعت الإمارات إلى إعادة إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عقب الهجوم على منشآت في أبو ظبي.
أدانت الخارجية الإماراتية هجوم الحوثيين على أبوظبي ووصفته بالإرهابي متوعدة بالرد، ودعت الإمارات إلى إعادة إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عقب الهجوم على منشآت في أبو ظبي.
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