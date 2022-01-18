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أبوظبي تدين هجوم الحوثيين وتتوعد بالرد

أخبار العالم العربي

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أدانت الخارجية الإماراتية هجوم الحوثيين على أبوظبي ووصفته بالإرهابي متوعدة بالرد، ودعت الإمارات إلى إعادة إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عقب الهجوم على منشآت في أبو ظبي.

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