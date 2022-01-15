الحوثيون يرفضون الإفراج عن "روابي"
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أعلن الحوثيون رفضهم لبيان مجلس الأمن الداعي للإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة لديهم. واتهموا المجلس بتضليل الرأي العام مشيرين إلى أن السفينة كانت محملة بالأسلحة.
أعلن الحوثيون رفضهم لبيان مجلس الأمن الداعي للإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة لديهم. واتهموا المجلس بتضليل الرأي العام مشيرين إلى أن السفينة كانت محملة بالأسلحة.
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