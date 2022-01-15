الحوثيون يرفضون الإفراج عن "روابي"

أعلن الحوثيون رفضهم لبيان مجلس الأمن الداعي للإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة لديهم. واتهموا المجلس بتضليل الرأي العام مشيرين إلى أن السفينة كانت محملة بالأسلحة.

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