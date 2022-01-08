الكرملين: بوتين يبحث مع زعماء كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا الأوضاع فـي كازاخستان
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تواصلَ عمليةِ نقل قواتِ حفظ السلام الروسية إلى كازاخستان.
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه لم يعد ممكنا للولايات المتحدة والغرب القول إن الأحداث في كازاخستان احتجاجات سلمية.
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