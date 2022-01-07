 
مباشر

سعيد: لا أحد فوق القانون وسنحاسب المجرمين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4hh

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ألا أحدَ فوق القانون، داعيا إلى محاسبة كلّ من أجرم في حق تونس. مع رفضه التدخل في عمل القضاء.

يأتي ذلك عقب إحالة النيابة العامة بمحكمة المحاسبات19 شخصا على القضاء، أبرزهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ورئيسُ الحكومة السابق يوسف الشاهد.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا