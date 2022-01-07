سعيد: لا أحد فوق القانون وسنحاسب المجرمين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ألا أحدَ فوق القانون، داعيا إلى محاسبة كلّ من أجرم في حق تونس. مع رفضه التدخل في عمل القضاء.

يأتي ذلك عقب إحالة النيابة العامة بمحكمة المحاسبات19 شخصا على القضاء، أبرزهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ورئيسُ الحكومة السابق يوسف الشاهد.