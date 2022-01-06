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قتلى بتظاهرات تطالب بالحكم المدني بالسودان

أخبار العالم العربي

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أعلنت لجنة أطباء السودان سقوطَ 3 قتلى خلال تظاهرة في أم درمان.

 فيما خرجت تظاهرات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى تطالب بمدنية الدولة، دعت لها لجان المقاومة السودانية، ويدعمها تجمعُ المهنيين السودانيين.

إلى ذلك أكدت قوى الحرية والتغيير أنها ليست جزءا من أي نقاش بشأن ميثاقٍ أو إعلان سياسي جديد.

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