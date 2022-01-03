ليبيا.. البرلمان يسائل مفوضية الانتخابات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3lt
قال رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السائح خلال مساءلته في مجلس النواب في طبرق إن أسباب الإخفاق في انطلاق الانتخابات يعود إلى تهديدات طالت المفوضية.
إضافة إلى قرارات القضاء في إعادة المستبعدين من قائمتها الأولية. وأضاف السايح أنه تم تحديد الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا للانتخابات، وذلك بناء على المدة المطلوبة قانونا وهي ثلاثون يوما من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.