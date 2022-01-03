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ليبيا.. البرلمان يسائل مفوضية الانتخابات

أخبار العالم العربي

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قال رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السائح خلال مساءلته في مجلس النواب في طبرق إن أسباب الإخفاق في انطلاق الانتخابات يعود إلى تهديدات طالت المفوضية.

إضافة إلى قرارات القضاء في إعادة المستبعدين من قائمتها الأولية. وأضاف السايح أنه تم تحديد الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا للانتخابات، وذلك بناء على المدة المطلوبة قانونا وهي ثلاثون يوما من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

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