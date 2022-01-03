نزوح من بلدة أبو رأسين بريف الحسكة
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شهدت بلدة أبو رأسين بريف الحسكة الشمالي حركة نزوح منها بعد قصف البلدة من قبل قوات المعارضة السورية الموالية لتركيا، ما أسفر عن دمار لحق ببعض المناطق والممتلكات.
شهدت بلدة أبو رأسين بريف الحسكة الشمالي حركة نزوح منها بعد قصف البلدة من قبل قوات المعارضة السورية الموالية لتركيا، ما أسفر عن دمار لحق ببعض المناطق والممتلكات.
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