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نزوح من بلدة أبو رأسين بريف الحسكة

أخبار العالم العربي

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شهدت بلدة أبو رأسين بريف الحسكة الشمالي حركة نزوح منها بعد قصف البلدة من قبل قوات المعارضة السورية الموالية لتركيا، ما أسفر عن دمار لحق ببعض المناطق والممتلكات.

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