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وقفة احتجاجية دعما للأسير هشام أبو هواش

أخبار العالم العربي

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نُظّمت في رام الله وقفة احتجاجية دعما للأسير في السجون الإسرائيلية /هشام أبو هواش/ المضرب عن الطعام منذ مئة وتسعة وثلاثين يوما.

وطالب المحتجون بإنهاء معاناة أبو هواش الذي وصل إلى مرحلة الخطر. بدورها حمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير.

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