وقفة احتجاجية دعما للأسير هشام أبو هواش
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نُظّمت في رام الله وقفة احتجاجية دعما للأسير في السجون الإسرائيلية /هشام أبو هواش/ المضرب عن الطعام منذ مئة وتسعة وثلاثين يوما.
وطالب المحتجون بإنهاء معاناة أبو هواش الذي وصل إلى مرحلة الخطر. بدورها حمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير.
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