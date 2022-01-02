وقفة احتجاجية دعما للأسير هشام أبو هواش

نُظّمت في رام الله وقفة احتجاجية دعما للأسير في السجون الإسرائيلية /هشام أبو هواش/ المضرب عن الطعام منذ مئة وتسعة وثلاثين يوما.

وطالب المحتجون بإنهاء معاناة أبو هواش الذي وصل إلى مرحلة الخطر. بدورها حمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير.