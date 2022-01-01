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الحشد الشعبي يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية

أخبار العالم العربي

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قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية/ فالح الفياض/ في الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

قال إن خروج القوات الأجنبية هو الضمان لسيادة العراق، فيما أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي.

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