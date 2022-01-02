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الحافلات الكهربائية مشروع واعد في روسيا

أخبار روسيا

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أطلقت العاصمة موسكو الحافلة الكهربائية رقم ألف ضمن مشروع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، ويشكل هذا النوع من الحافلات مشروعا واعدا للمستقبل.

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