الحافلات الكهربائية مشروع واعد في روسيا
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أطلقت العاصمة موسكو الحافلة الكهربائية رقم ألف ضمن مشروع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، ويشكل هذا النوع من الحافلات مشروعا واعدا للمستقبل.
أطلقت العاصمة موسكو الحافلة الكهربائية رقم ألف ضمن مشروع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، ويشكل هذا النوع من الحافلات مشروعا واعدا للمستقبل.
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