ليبيا 2021.. عام دون انتخابات

يمضي عام كامل انتظر الليبيون خلاله إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أن الخلافات حالت دون ذلك، لترحل خلافات الأطراف الليبية إلى العام المقبل دون أفق واضح للعملية السياسية.

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