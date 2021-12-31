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ليبيا 2021.. عام دون انتخابات

أخبار العالم العربي

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يمضي عام كامل انتظر الليبيون خلاله إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أن الخلافات حالت دون ذلك، لترحل خلافات الأطراف الليبية إلى العام المقبل دون أفق واضح للعملية السياسية.

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