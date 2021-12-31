RT في ضيافة فتاة الثلج الروسية
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تتميز أعياد الميلاد ورأس السنة في روسيا بشخصية خيالية لا يوجد لها مثيل في العالم، مراسلنا فادي صالح زار الموطن الأصلي لسنيغوراتشكا وعاد لنا بالتقرير التالي.
تتميز أعياد الميلاد ورأس السنة في روسيا بشخصية خيالية لا يوجد لها مثيل في العالم، مراسلنا فادي صالح زار الموطن الأصلي لسنيغوراتشكا وعاد لنا بالتقرير التالي.
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