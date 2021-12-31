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RT في ضيافة فتاة الثلج الروسية

أخبار روسيا

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تتميز أعياد الميلاد ورأس السنة في روسيا بشخصية خيالية لا يوجد لها مثيل في العالم، مراسلنا فادي صالح زار الموطن الأصلي لسنيغوراتشكا وعاد لنا بالتقرير التالي.

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