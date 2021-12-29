أوضاع عام 2021 في الضفة والقطاع
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يطوي الفلسطينيون صفحة عام 2021 بحال ليست افضل من سابقه.
في الضفة الغربية وقطاع غزه جراح داخلية تتعمق بعد قرار تأجيل الانتخابات واخرى تلتئم على وقع صدى مواجهة مع إسرائيل غيرت التوازنات
يطوي الفلسطينيون صفحة عام 2021 بحال ليست افضل من سابقه.
في الضفة الغربية وقطاع غزه جراح داخلية تتعمق بعد قرار تأجيل الانتخابات واخرى تلتئم على وقع صدى مواجهة مع إسرائيل غيرت التوازنات
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