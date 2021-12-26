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حراك سياسي تركي سببه تقلبات الليرة

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تشهد الساحة السياسية التركية حراكا بعد تقلبات سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال الأشهرالأخيرة، حيث تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة بسبب ما تقول إنه فشل سياسات الحزب الحاكم الاقتصادية

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