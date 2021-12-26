حراك سياسي تركي سببه تقلبات الليرة
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تشهد الساحة السياسية التركية حراكا بعد تقلبات سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال الأشهرالأخيرة، حيث تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة بسبب ما تقول إنه فشل سياسات الحزب الحاكم الاقتصادية
تشهد الساحة السياسية التركية حراكا بعد تقلبات سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال الأشهرالأخيرة، حيث تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة بسبب ما تقول إنه فشل سياسات الحزب الحاكم الاقتصادية
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