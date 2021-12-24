بوتين: إطلاق جماعي ناجح لمنظومة "تسيركون"
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء اختبار ناجح لإطلاق جماعي لمنظومة "تسيركون" الصاروخية الفرط صوتية.
مضيفا أن هذا الاختبار يشكل خطوة ملموسة في سبيل تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الروسية.
إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن مسار ضم أوكرانيا إلى الناتو، وإمكانيةَ ظهور منظومات صواريخ قرب حدود روسيا يُشكلُ تهديدات لأمن روسيا ومخاطرَ عسكريةً تنذر بنزاع واسع في أوروبا.
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