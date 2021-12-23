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مترشحون لرئاسة ليبيا يطالبون بالالتزام بموعد الانتخابات الجديد واعتباره نهائيا

أخبار العالم العربي

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الانتخابات الليبية وما يحيط بها من ظروف دولية وإقليمية ومحلية هي حديث النخب السياسية هنا والشارع على حد سواء.

الإعلان عن استحالة الإجراء يقابل باستنكار من قبل مرشحين للرئاسة في ليبيا، مع مطالب للمفوضيةِ باحترام الموعدِ الجديد الشهر المقبل، لتكون الكرة في ملعب البرلمان.

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