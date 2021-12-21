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بايدن يقدم خطة لمواجهة فيروس كورونا

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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته لمواجهة فيروس كورونا، وسط تحذيرات من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بسبب المتحور أوميكرون، وبلوغ المستشفيات طاقتها القصوى للاستيعاب.

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