بايدن يقدم خطة لمواجهة فيروس كورونا
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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته لمواجهة فيروس كورونا، وسط تحذيرات من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بسبب المتحور أوميكرون، وبلوغ المستشفيات طاقتها القصوى للاستيعاب.
قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته لمواجهة فيروس كورونا، وسط تحذيرات من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بسبب المتحور أوميكرون، وبلوغ المستشفيات طاقتها القصوى للاستيعاب.
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