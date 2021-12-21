لبنان.. لا تعديل على قانون الانتخابات
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أكد رئيس المجلس الدستوري في لبنان، عدم التوصل إلى أي قرار بشأن الطعن بتعديلات قانون الانتخاب المقدم من تكتل لبنان القوي، بسبب عدم تأمين التوافق بين أكثرية أعضائه.
أكد رئيس المجلس الدستوري في لبنان، عدم التوصل إلى أي قرار بشأن الطعن بتعديلات قانون الانتخاب المقدم من تكتل لبنان القوي، بسبب عدم تأمين التوافق بين أكثرية أعضائه.
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