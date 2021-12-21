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لبنان.. لا تعديل على قانون الانتخابات

أخبار العالم العربي

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أكد رئيس المجلس الدستوري في لبنان، عدم التوصل إلى أي قرار بشأن الطعن بتعديلات قانون الانتخاب المقدم من تكتل لبنان القوي، بسبب عدم تأمين التوافق بين أكثرية أعضائه.

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