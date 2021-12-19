غوتيريش يؤكد أهمية دعم جيش لبنان وأمنه

قال الأمين العام للأمم المتحدة /أنطونيو غوتيريش/ إن استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى أساسي لاستقرار لبنان.

ودعا غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية العام المقبل. من جانبه دعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في قضية النازحين السوريين، كما أعلن استعداد بلاده للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية.