تطوير منطقة الفسطاط الأثرية بمصر
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تواصل الحكومة المصرية خططها لتطوير منطقة الفسطاط جنوب العاصمة والتي من المتوقع ان ينتهي العمل بها خلال العام المقبل. وتضم تلك المنطقة العديد من المعالم الاثرية والتراثية.
تواصل الحكومة المصرية خططها لتطوير منطقة الفسطاط جنوب العاصمة والتي من المتوقع ان ينتهي العمل بها خلال العام المقبل. وتضم تلك المنطقة العديد من المعالم الاثرية والتراثية.
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