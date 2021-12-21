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تطوير منطقة الفسطاط الأثرية بمصر

أخبار العالم العربي

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تواصل الحكومة المصرية خططها لتطوير منطقة الفسطاط جنوب العاصمة والتي من المتوقع ان ينتهي العمل بها خلال العام المقبل. وتضم تلك المنطقة العديد من المعالم الاثرية والتراثية.

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