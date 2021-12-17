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أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان /محمد حمدان دقلو/ تعليق مسار الشرق ضمن اتفاق جوبا للسلام الموقع العام الماضي.. فيما رحب قادة مسار الشرق بقرار المجلس السيادي.