 
مباشر

تعليق "مسار الشرق" ضمن اتفاق جوبا للسلام

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzet

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان /محمد حمدان دقلو/ تعليق مسار الشرق ضمن اتفاق جوبا للسلام الموقع العام الماضي.. فيما رحب قادة مسار الشرق بقرار المجلس السيادي.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا