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بلينكن: مستعدون للمضي ببيع F-35 للإمارات

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده مستعدة للمضي قدما في بيع طائرات من طراز F35 وأخرى مسيرة للإمارات بعد أن أبلغت أبوظبي واشنطن أنها  ستعلق المحادثات بشأن الصفقة.

يأتي ذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن وصول وفد عسكري إماراتي  للولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين في البنتاغون على مدار يومين. 

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