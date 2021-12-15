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طهران تعلن عن اتفاق مع الوكالة الذرية

أخبار العالم

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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن توصل طهران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح بإعادة تركيب الكاميرات في منشأة كرج..

وأعرب عبد اللهيان عن تفاؤله بشأن إحراز تقدم في المحادثات النووية في فيينا إذا تصرف الطرف الآخر بواقعية، حسب تعبيره.

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