البرهان: لن نتراجع عن إجراءاتنا
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستواصل العمل بهدف الوصول لانتخابات حرة..
وشدد البرهان على أنه لن يتراجع عما اتخذ من إجراءات لاستكمال التحول الديمقراطي في البلاد .
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنّ التوافقَ بين القوى السياسية في السودان يُمثِّل إطارًا لتشكيلِ الحكومةِ المقبلة
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