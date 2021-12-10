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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بالصين وميانمار وكوريا الشمالية ودول أخرى

واشنطن: مستعدون لمحادثات مباشرة مع إيران

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أعلنت الولايات المتحدة استعداداها لعقد محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وحذر البيت الأبيض من اتخاذ إجراءات أخرى ضد طهران إذا فشلت الدبلوماسية معها.

 فيما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال لقائه نظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن إلى تعزيز الاستعداد العسكري لمواجهة إيران.

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