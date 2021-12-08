سوتشي تحتض مؤتمر علماء الشباب
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تحتضن مدينة سوتشي مؤتمر علماء الشباب بحضور الرئيس بوتين وكبار المسؤولين الروس. حيث يتم الاحتفاء بمنجزات العام الحالي الذي أطلق عليه عام العلوم والتكنولوجيا والتحفيز.
تحتضن مدينة سوتشي مؤتمر علماء الشباب بحضور الرئيس بوتين وكبار المسؤولين الروس. حيث يتم الاحتفاء بمنجزات العام الحالي الذي أطلق عليه عام العلوم والتكنولوجيا والتحفيز.
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