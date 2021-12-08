 
مباشر

سوتشي تحتض مؤتمر علماء الشباب

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx2p

تحتضن مدينة سوتشي مؤتمر علماء الشباب بحضور الرئيس بوتين وكبار المسؤولين الروس. حيث يتم الاحتفاء بمنجزات العام الحالي الذي أطلق عليه عام العلوم والتكنولوجيا والتحفيز.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا