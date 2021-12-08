سوتشي تحتض مؤتمر علماء الشباب

تحتضن مدينة سوتشي مؤتمر علماء الشباب بحضور الرئيس بوتين وكبار المسؤولين الروس. حيث يتم الاحتفاء بمنجزات العام الحالي الذي أطلق عليه عام العلوم والتكنولوجيا والتحفيز.

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