دعوة لمساءلة مفوضية الانتخابات الليبية

قضت محكمة استئناف سبها برفض الطعن المقدم من قبل مفوضية الانتخابات لاستبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي، فيما قررت محكمة طرابلس تأجيل النظر في الطعن المقدم.

إلى ذلك، طالب سبعون نائبا في مجلس النواب الليبي بعقد جلسة لمساءلة المفوضية حول ما اعتبروه التطورات السلبية للعملية الانتخابية.