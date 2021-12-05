لافروف يدعو إلى الضغط على كييف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن كييف لا تعتزم تنفيذ التزاماتها وفق اتفاقيات مينسك، مشددا على ضرورة إجبارها على ذلك.

ودعا لافروف باريس وبرلين إلى التأثير على السلطاتِ الأوكرانية. من جانبه وصف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الاتهامات الموجهة لموسكو بعدم تنفيذ اتفاقات مينسك، وصفها بالسخيفة، نظرا لأن موسكو ليست طرفا في تلك الاتفاقات.