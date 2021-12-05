بينيت: على إيران دفع ثمن خروقها

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي /بيني غانتس/، ورئيس الموساد /ديفيد بارنيع/ إلى الولايات المتحدة لبحث الملف النووي الإيراني مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الوقت قد حان للبدء في استخدام مجموعة مختلفة من الأدوات لمنع مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم، مشددا على ضرورة أن تدفع إيران ثمن انتهاكاتها.