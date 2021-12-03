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اختتام مؤتمر الأمن والتعاون في ستوكهولم

أخبار العالم

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اختتم في ستوكهولم المؤتمر الوزاري للأمن والتعاون بتوصل الأطراف المشاركة إلى طرح تصورات واقتراحات عملية في التعامل مع تحديات الأمن والاستقرار في العالم.

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