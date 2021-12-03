اختتام مؤتمر الأمن والتعاون في ستوكهولم
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اختتم في ستوكهولم المؤتمر الوزاري للأمن والتعاون بتوصل الأطراف المشاركة إلى طرح تصورات واقتراحات عملية في التعامل مع تحديات الأمن والاستقرار في العالم.
اختتم في ستوكهولم المؤتمر الوزاري للأمن والتعاون بتوصل الأطراف المشاركة إلى طرح تصورات واقتراحات عملية في التعامل مع تحديات الأمن والاستقرار في العالم.
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