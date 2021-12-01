أوروبا تبحث إمكانية فرض إلزامية التطعيم

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت قد حان للتفكير باتخاذ قرارٍ بإلزامية التطعيم في أوروبا مع تنامي أعداد المصابين بكورونا.

إلى ذلك قررت باريس بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق الرحلات الآتية من دول جنوب إفريقيا حتى السبت المقبل لمواجهة المتحور أوميكرون، وسط تحذيرات من خطورة الموجة الخامسة للوباء.