أوروبا تبحث إمكانية فرض إلزامية التطعيم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv3a
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت قد حان للتفكير باتخاذ قرارٍ بإلزامية التطعيم في أوروبا مع تنامي أعداد المصابين بكورونا.
إلى ذلك قررت باريس بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق الرحلات الآتية من دول جنوب إفريقيا حتى السبت المقبل لمواجهة المتحور أوميكرون، وسط تحذيرات من خطورة الموجة الخامسة للوباء.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.