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الإمارات تعتمد سبوتنيك لايت كجرعة معززة

أخبار العالم العربي

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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن السلطات الإماراتية وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك لايت الروسي كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أراضيها

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