الإمارات تعتمد سبوتنيك لايت كجرعة معززة
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن السلطات الإماراتية وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك لايت الروسي كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أراضيها
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن السلطات الإماراتية وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك لايت الروسي كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أراضيها
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