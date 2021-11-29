انطلاق منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rul8
أعلن رئيس شركة روس نفط /إيغور سيتشين/ أن الجانبين الروسي والصيني سيوقعان نحو20 اتفاقية كبرى على هامش أعمال منتدى الطاقة الروسي الصيني الذي انطلق اليوم في بكين.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع بنسبة كبيرة، ومن المنتظر أن يصل لمستويات قياسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.