انطلاق منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني

أعلن رئيس شركة روس نفط /إيغور سيتشين/ أن الجانبين الروسي والصيني سيوقعان نحو20 اتفاقية كبرى على هامش أعمال منتدى الطاقة الروسي الصيني الذي انطلق اليوم في بكين.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع بنسبة كبيرة، ومن المنتظر أن يصل لمستويات قياسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.