طهران: جادون بالتوصل إلى اتفاق في فيينا

أكّد المتحدّثُ باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران جادة بالتوصل إلى اتفاق في فيينا، مضيفا أن المحادثات ستكون أسهل إن جاءت واشنطن بتصميم على حل النقاط الخلافية.

كما شدد خطيب زادة على أن الوفد الإيراني لن يُجري محادثات ثنائية مع الجانب الأمريكي في فيينا.