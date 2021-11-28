الجيش الإثيوبي يعلن السيطرة على إقليم عفر

أعلنت الحكومة الإثيوبية، سيطرتها الكاملة على إقليم عفر شمال شرقي البلاد، مؤكدة استمرارَ التقدم نحو مدينة باتي وكومبولتشا لتطويق المناطق التي تسيطرعليها جبهة تحرير تيغراي.

إلى ذلك تعهد رئيسُ الوزراء آبي أحمد، أثناء تفقده جبهة القتال، بدَحرِ مسلَحِي إقليم تيغراي الشمالي .