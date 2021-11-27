معالم الرقة.. بين نهب ودمار من قبل التحالف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtv3
تزدان مدينة الرقة السورية بالكثير من المعالم والمواقع التاريخية والأثرية إلا أن العديد من تلك الشواهد تعرض للنهب إضافة إلى دمار أجزاء منها بسبب قصف قوات التحالف.
تزدان مدينة الرقة السورية بالكثير من المعالم والمواقع التاريخية والأثرية إلا أن العديد من تلك الشواهد تعرض للنهب إضافة إلى دمار أجزاء منها بسبب قصف قوات التحالف.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.