معالم الرقة.. بين نهب ودمار من قبل التحالف

تزدان مدينة الرقة السورية بالكثير من المعالم والمواقع التاريخية والأثرية إلا أن العديد من تلك الشواهد تعرض للنهب إضافة إلى دمار أجزاء منها بسبب قصف قوات التحالف.

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