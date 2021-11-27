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معالم الرقة.. بين نهب ودمار من قبل التحالف

أخبار العالم العربي

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تزدان مدينة الرقة السورية بالكثير من المعالم والمواقع التاريخية والأثرية إلا أن العديد من تلك الشواهد تعرض للنهب إضافة إلى دمار أجزاء منها بسبب قصف قوات التحالف.

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