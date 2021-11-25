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فرنسا: معالجة سيئة لوضع المهاجرين في بريطانيا

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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وجود معالجة سيئة لوضع المهاجرين في المملكة المتحدة.

وذلك في تعليق على مصرع نحو30 مهاجرا في حادث غرق زورق في قناة المانش قبالة الساحل الفرنسي أثناءَ عبورهم إلى بريطانيا. وندد الوزير بممارسات المهربين متوعدا بمحاسبتهم. 

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