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موسكو تترشح لاستضافة معرض إكسبو 2030

أخبار روسيا

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افتتح الجناح الروسي في معرض إكسبو دبي فضاء خاصا للزوار للتعريف بمدينة موسكو المُرشحة لاستضافة معرض إكسبو في دورة العام ألفين وثلاثين.

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