موسكو تترشح لاستضافة معرض إكسبو 2030
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rswd
افتتح الجناح الروسي في معرض إكسبو دبي فضاء خاصا للزوار للتعريف بمدينة موسكو المُرشحة لاستضافة معرض إكسبو في دورة العام ألفين وثلاثين.
افتتح الجناح الروسي في معرض إكسبو دبي فضاء خاصا للزوار للتعريف بمدينة موسكو المُرشحة لاستضافة معرض إكسبو في دورة العام ألفين وثلاثين.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.